Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Süper Lig 20.hafta | Süper Lig’de 20.hafta Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig haftanın maçları
Süer Lig’de ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla başladı. Haftanın açılışında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak?
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 1-0
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor