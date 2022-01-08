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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Süper Lig 20.hafta | Süper Lig’de 20.hafta Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2022-01-08 09:32:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Süer Lig’de ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla başladı. Haftanın açılışında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak?

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 1-0

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor

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