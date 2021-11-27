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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Süper Lig bugün hangi maçlar var? Süper Lig’de 14.hafta 26 Kasım Cuma günü oynanan maçlarla başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları | Süper Lig’de bugün hangi maçlar onanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-27 10:23:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Cumartesi günü oynanacak mücadelelerinin hangileri olduğu merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Adana Demirspor-Kasımpaşa:   0-0

Medipol Başakşehir-Altay: 0-0

27 Kasım Cumartesi

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray

29 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe-Fenerbahçe

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