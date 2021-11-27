Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Süper Lig bugün hangi maçlar var? Süper Lig’de 14.hafta 26 Kasım Cuma günü oynanan maçlarla başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları | Süper Lig’de bugün hangi maçlar onanacak?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Cumartesi günü oynanacak mücadelelerinin hangileri olduğu merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Adana Demirspor-Kasımpaşa: 0-0
Medipol Başakşehir-Altay: 0-0
27 Kasım Cumartesi
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray
29 Kasım Pazartesi
20.00 Göztepe-Fenerbahçe