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Spor Bugün hangi maçlar var Süper Lig? 29 Kasım 2021 bugünkü maç kaçta başlıyor?
Spor

Bugün hangi maçlar var Süper Lig? 29 Kasım 2021 bugünkü maç kaçta başlıyor?

Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü oynanan karşılaşmada Trabzonspor, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşması 0-0 tamamlandı. Süper Lig’ 14. hafta karşılaşmaları bugün oynananacak maçlar ile sona erecek. İşte Süper Lig maç programı, bugün hangi maçlar var 29 kasım 2021 Pazartesi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 07:59:00 - 2021-11-29 08:00:20
Bugün hangi maçlar var Süper Lig? 29 Kasım 2021 bugünkü maç kaçta başlıyor?

Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor- Atakaş Hatayspor karşılaşması ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Lider Trabzonspor, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde üst üste beşinci maçını kazandı. Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.

Bugün hangi maçlar var?

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 55. kez birbirlerine rakip olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor. Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi. Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe, Göztepe kadrosu

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak. Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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