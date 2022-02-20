Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta?
Hangi maçlar oynanacak? Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Peki Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta? 20 Şubat Pazar hangi maçlar var?
Futbolseverler Süper Lig’in yanında İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçlar hangi kanalda olduğunu sorguluyor. Süper Lig’de cuma ve cumartesi günü oyanan maçlardan sonra bugün oynanacak maçlar lig maçları devam edecek. Peki bugün hangi maçlar var? Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İşte 20 Şubat Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabı
Bugün kimin maçı var, maç ne zaman , hangi kanalda?
20 Şubat Pazar hangi maçlar var?
14.30 Fiorentina-Atalanta S Sport Plus
15.00 Dundee United-Glasgow Rangers S Sport Plus
16.00 Alanyaspor-Trabzonspor beIN Sport 1
16.00 Fatih Karagümrük-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Espanyol-SevillaS por Smart
17.00 Leeds United-Manchester United S Sport
17.00V enezia-Genoa S Sport Plus
17.30 Bayern Münih-Greuther Fürth beIN Connect
18.00 Celtic-Dundee FC Bilyoner
18.15 Valencia-Barcelona Sport Smart
19.00 Fenerbahçe-Hataysporb eIN Sports 1
19.00 Ankaragücü-Bursaspor beIN Max 1
19.05 Bordeaux-Monaco beIN Connect
19.30 B.Dortmund-Monchengladbach beIN Connect
19.30 Wolverhampton-Leicester CityS Sport
20.00I nter-SassuoloS Sport Plus
21.00S porting Lisbon-Estoril S Sport Plus
21.30 Hertha Berlin-Leipzigb eIN Connect
22.45 Udinese-Lazio S Sport Plus
22.45 Marsilya-Clermont beIN Connect
23.00 Athletic Bilbao-Real Sociedad Spor Smart
23.00 Moreirense-Porto S Sport Plus
23.45 Tondela-Braga Bilyoner
21 Şubat Pazartesi kimin maçı var?
20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)