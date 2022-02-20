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Spor Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta?

Hangi maçlar oynanacak? Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Peki Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta? 20 Şubat Pazar hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 08:55:00 - 2022-02-20 08:57:40
Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta?

Futbolseverler Süper Lig’in yanında İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçlar hangi kanalda olduğunu sorguluyor. Süper Lig’de cuma ve cumartesi günü oyanan maçlardan sonra bugün oynanacak maçlar lig maçları devam edecek. Peki bugün hangi maçlar var? Trabzonspor,  Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İşte 20 Şubat Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabı

Bugün kimin maçı var, maç ne zaman , hangi kanalda?

20 Şubat Pazar hangi maçlar var?

14.30 Fiorentina-Atalanta S Sport Plus

15.00 Dundee United-Glasgow Rangers S Sport Plus

16.00 Alanyaspor-Trabzonspor beIN Sport 1

16.00 Fatih Karagümrük-Sivasspor beIN Sports 2

16.00 Espanyol-SevillaS por Smart

17.00 Leeds United-Manchester United S Sport

17.00V enezia-Genoa S Sport Plus

17.30 Bayern Münih-Greuther Fürth beIN Connect

18.00 Celtic-Dundee FC Bilyoner

18.15 Valencia-Barcelona Sport Smart

19.00 Fenerbahçe-Hataysporb eIN Sports 1

19.00 Ankaragücü-Bursaspor beIN Max 1

19.05 Bordeaux-Monaco beIN Connect

19.30 B.Dortmund-Monchengladbach beIN Connect

19.30 Wolverhampton-Leicester CityS Sport

20.00I nter-SassuoloS Sport Plus

21.00S porting Lisbon-Estoril S Sport Plus

21.30 Hertha Berlin-Leipzigb eIN Connect

22.45 Udinese-Lazio S Sport Plus

22.45 Marsilya-Clermont beIN Connect

23.00 Athletic Bilbao-Real Sociedad Spor Smart

23.00 Moreirense-Porto S Sport Plus

23.45 Tondela-Braga Bilyoner

21 Şubat Pazartesi kimin maçı var?

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

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