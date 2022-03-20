Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, maç hangi kanalda? 20 Mart 2022 Pazar maç programı...
Bugün oynanacak maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı ise bu haftaki maçların saat kaçta olacağını sorguluyor. Peki 20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını yanıt arıyor. Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Maç sonuçları ne oldu? Maçlar kaç kaç bitti? Bugün hangi maçlar var? soruları futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Süper Lig’de 30 hafta maçları oynanıyor. Dün oynanan Karagümrük-Kayserispor maçını 3-0 Karagümrük kazanırken, lider durumundaki Trabzonspor bu hafta puan kaybetti. Rizespor 3-2-Trabzonspor sonuçlanırken, Malatyaspor evinde Kasımpaşa’ya 2-0 yenildi. Göztepe-Alanyaspor maçında yüzü gülen taraf Alanyaspor oldu maç 0-2 bitti. Adanademirspor 2-1 Başakşehir, Beşiktaş 1-1 Hatayspor maçında ise eşitli vardı. Peki Peki 20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Mart 2022 Pazar maç programı...
Bugün hangi maçlar var?
02.00 Charlotte Indepence-NE Revolution S Sport 2
11.00 WS Wanderers-Adelaide United beIN Sports 4
13.30 Kocaelispor-Denizlispor TRT Spor
13.30 Antalyaspor-Giresunspor beIN Sports 2
13.30 Sivasspor-Altay beIN Sports 1
14.30 Venezia-Sampdoria S Sport
16.00 Balıkesirspor-BB Erzurumspor TRT Spor
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray beIN Sports 1
16.00 Espanyol-Mallorca Spor Smart
17.00 Leicester City-Brentford S Sport
17.00 Empoli-Verona S Sport +
17.00 Juventus-Salernitana S Sport +
18.15 Cadiz-Villarreal Spor Smart 2
18.15 Celta Vigo-Real Betis Spor Smart
19.00 Ankaragücü-Eyüpsppr TRT Spor
19.00 Altınordu-Adanaspor TRT Avaz
19.00 Fenerbahçe-Konyaspor beIN Sports 1
19.30 Tottenham-West Ham S Sport
20.00 Roma-Lazio S Sport +
20.30 Sevilla-Real Sociedad Spor Smart
21.00 Benfica-Estoril S Sport +
22.45 Bologna-Atalanta S Sport 2
23.00 Real Madrid-Barcelona Spor Smart
23.45 Boavista-Porto S Sport +