Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, maç hangi kanalda? 20 Mart 2022 Pazar maç programı...

Maç sonuçları ne oldu? Maçlar kaç kaç bitti? Bugün hangi maçlar var? soruları futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Süper Lig’de 30 hafta maçları oynanıyor. Dün oynanan Karagümrük-Kayserispor maçını 3-0 Karagümrük kazanırken, lider durumundaki Trabzonspor bu hafta puan kaybetti. Rizespor 3-2-Trabzonspor sonuçlanırken, Malatyaspor evinde Kasımpaşa’ya 2-0 yenildi. Göztepe-Alanyaspor maçında yüzü gülen taraf Alanyaspor oldu maç 0-2 bitti. Adanademirspor 2-1 Başakşehir, Beşiktaş 1-1 Hatayspor maçında ise eşitli vardı. Peki Peki 20 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Mart 2022 Pazar maç programı...

Bugün hangi maçlar var?

02.00 Charlotte Indepence-NE Revolution S Sport 2

11.00 WS Wanderers-Adelaide United beIN Sports 4

13.30 Kocaelispor-Denizlispor TRT Spor

13.30 Antalyaspor-Giresunspor beIN Sports 2

13.30 Sivasspor-Altay beIN Sports 1

14.30 Venezia-Sampdoria S Sport

16.00 Balıkesirspor-BB Erzurumspor TRT Spor

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray beIN Sports 1

16.00 Espanyol-Mallorca Spor Smart

17.00 Leicester City-Brentford S Sport

17.00 Empoli-Verona S Sport +

17.00 Juventus-Salernitana S Sport +

18.15 Cadiz-Villarreal Spor Smart 2

18.15 Celta Vigo-Real Betis Spor Smart

19.00 Ankaragücü-Eyüpsppr TRT Spor

19.00 Altınordu-Adanaspor TRT Avaz

19.00 Fenerbahçe-Konyaspor beIN Sports 1

19.30 Tottenham-West Ham S Sport

20.00 Roma-Lazio S Sport +

20.30 Sevilla-Real Sociedad Spor Smart

21.00 Benfica-Estoril S Sport +

22.45 Bologna-Atalanta S Sport 2

23.00 Real Madrid-Barcelona Spor Smart

23.45 Boavista-Porto S Sport +