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Spor Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde bugün hangi maçlar hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde bugün hangi maçlar hangi kanalda?

İtalya Serie A maçları şifreli kanalda mı? Futbol dolu bir hafta sonu geçirenler 21 Şubat Pazartesi akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu akşam maç var mı? 1.Lig günün maçları 21 Şubat | La Liga maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-21 10:40:00 -
Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde bugün hangi maçlar hangi kanalda?

Hem yerli hem de yabancı futbol liglerini takip edenler 21 Şubat Pazartesi günü hangi ligde maçların oynanacağını merak ediyor. Futbolseverler özellikle Avrupa liglerindeki maçları şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını da merak ediyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde bugün hangi maçlar hangi kanalda?

Süper Lig

20.00 Göztepe-Galatasaray        beIN Sports 1

1. Lig

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor TRT Spor, beIN Max 1

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor       TRT Spor, beIN Max 1

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor           TRT Avaz, beIN Max 1

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi BandırmasporTRT Spor, beIN Max 2

İtalya Serie A

21.00 Cagliari-Napoli      CBC Sport, S Sport Plus

23.00 Bologna-Spezia    S Sport Plus

İspanya La Liga

23.00 Celta Vigo-Levante             CBC Sport, Spor Smart

Fransa Ligue 2

22.45 Toulouse-Le Havre             beIN Sports 2

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