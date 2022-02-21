Hem yerli hem de yabancı futbol liglerini takip edenler 21 Şubat Pazartesi günü hangi ligde maçların oynanacağını merak ediyor. Futbolseverler özellikle Avrupa liglerindeki maçları şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını da merak ediyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde bugün hangi maçlar hangi kanalda?

Süper Lig

20.00 Göztepe-Galatasaray beIN Sports 1

1. Lig

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor TRT Spor, beIN Max 1

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TRT Spor, beIN Max 1

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor TRT Avaz, beIN Max 1

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi BandırmasporTRT Spor, beIN Max 2

İtalya Serie A

21.00 Cagliari-Napoli CBC Sport, S Sport Plus

23.00 Bologna-Spezia S Sport Plus

İspanya La Liga

23.00 Celta Vigo-Levante CBC Sport, Spor Smart

Fransa Ligue 2

22.45 Toulouse-Le Havre beIN Sports 2