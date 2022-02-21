Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde bugün hangi maçlar hangi kanalda?
İtalya Serie A maçları şifreli kanalda mı? Futbol dolu bir hafta sonu geçirenler 21 Şubat Pazartesi akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu akşam maç var mı? 1.Lig günün maçları 21 Şubat | La Liga maçlarını hangi kanal veriyor?
Hem yerli hem de yabancı futbol liglerini takip edenler 21 Şubat Pazartesi günü hangi ligde maçların oynanacağını merak ediyor. Futbolseverler özellikle Avrupa liglerindeki maçları şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını da merak ediyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?
Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde bugün hangi maçlar hangi kanalda?
Süper Lig
20.00 Göztepe-Galatasaray beIN Sports 1
1. Lig
14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor TRT Spor, beIN Max 1
17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TRT Spor, beIN Max 1
20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor TRT Avaz, beIN Max 1
20.00 Altınordu-Royal Hastanesi BandırmasporTRT Spor, beIN Max 2
İtalya Serie A
21.00 Cagliari-Napoli CBC Sport, S Sport Plus
23.00 Bologna-Spezia S Sport Plus
İspanya La Liga
23.00 Celta Vigo-Levante CBC Sport, Spor Smart
Fransa Ligue 2
22.45 Toulouse-Le Havre beIN Sports 2