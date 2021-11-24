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Spor Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar olacak?
Spor

Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar olacak?

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından yakından sorgulanıyor. Avrupa Ligi 5.hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. Peki Avrupa Ligi bugünkü maçlar hangileri? Bugün hangi takımın maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte 24 Kasım Çarşamba Avrupa Ligi 5.hafta maçları...

Yeniakit Publisher
2021-11-24 07:48:00 - 2021-11-24 07:50:27
Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar olacak?

Avrupa  Ligi’nde 5.hafta maçları 24 Kasım Çarşabma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray-Olimpik Marsilya ve Olympiakos-Fenerbahçe maçları ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. arın hangi maçlar var? Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? 24 Kasım Çarşamba Avrupa Lig maç saatleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 24 Kasım Çarşamba günü bir, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 maç yapılacak. Topladığı 8 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var?

Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya)

25 Kasım Perşembe hangi maçlar var?

20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)

20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)

20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)

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