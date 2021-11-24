Bugün hangi maçlar var? 24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar olacak?

Avrupa Ligi’nde 5.hafta maçları 24 Kasım Çarşabma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray-Olimpik Marsilya ve Olympiakos-Fenerbahçe maçları ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. arın hangi maçlar var? Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? 24 Kasım Çarşamba Avrupa Lig maç saatleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 24 Kasım Çarşamba günü bir, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 maç yapılacak. Topladığı 8 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

24 Kasım Çarşamba bugün hangi maçlar var?

Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya)

25 Kasım Perşembe hangi maçlar var?

20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)

20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)

20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)