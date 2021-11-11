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Spor Bugün hangi maçlar var 11 Kasım Perşembe? Dünya Kupası Elemeleri’nde günün programı
Spor

Bugün hangi maçlar var 11 Kasım Perşembe? Dünya Kupası Elemeleri’nde günün programı

Bugün maç var mı? Süper Lig’e milli maçlar sebebiyle ara verildi. Türkiye ile Cebelitarık 13 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Futbolseverler ise perşembe günü maç olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün maç var mı? Dünya Kupası Eleme maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:00:00 -
Bugün hangi maçlar var 11 Kasım Perşembe? Dünya Kupası Elemeleri’nde günün programı

2022 Dün ya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu sebeple profesyonel liglere milli maç arası verildi. Futbolseverler ise 11 Kasım Perşembe günü maç olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var 11 Kasım Perşembe? Dünya Kupası Elemeleri’nde günün programı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Grubu:

20.00 Azerbaycan-Lüksemburg

22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz

B Grubu

20.00 Gürcistan-İsveç

22.45 Yunanistan-İspanya

H Grubu

20.00 Rusya-Güney Kıbrıs

22.45 Malta-Hırvatistan

22.45 Slovakya-Slovenya

J Grubu

20.00 Ermenistan-Makedonya

22.45 Almanya-Lihtenştayn

22.45 Romanya-İzlanda

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3.tur

A Grubu

Güney Kore-BAE: 1-0

15.00 Lübnan-İran          Spor Smart

20.00 Irak-Suriye

B Grubu

Avustralya-S.Arabistan: 0-0

15.00 Vietnam-Japonya                Spor Smart

18.00 Çin-Umman

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur

E Grubu

16.00 Uganda-Kenya                     FIFA Youtube

19.00 Ruanda-Mali

G Grubu

16.00 Etiyopya-Gana     FIFA Youtube

22.00 Güney Afrika-Zimbabve

H Grubu

19.00 Konyo-Namibya

22.00 Togo-Senegal

J Grubu

16.00 Tanzaya-D.Kongo                FIFA Youtube

19.00 Benin-Madagaskar

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