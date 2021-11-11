Bugün hangi maçlar var 11 Kasım Perşembe? Dünya Kupası Elemeleri’nde günün programı
Bugün maç var mı? Süper Lig’e milli maçlar sebebiyle ara verildi. Türkiye ile Cebelitarık 13 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Futbolseverler ise perşembe günü maç olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün maç var mı? Dünya Kupası Eleme maçlarını hangi kanal veriyor?
2022 Dün ya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu sebeple profesyonel liglere milli maç arası verildi. Futbolseverler ise 11 Kasım Perşembe günü maç olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var 11 Kasım Perşembe? Dünya Kupası Elemeleri’nde günün programı
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
A Grubu:
20.00 Azerbaycan-Lüksemburg
22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz
B Grubu
20.00 Gürcistan-İsveç
22.45 Yunanistan-İspanya
H Grubu
20.00 Rusya-Güney Kıbrıs
22.45 Malta-Hırvatistan
22.45 Slovakya-Slovenya
J Grubu
20.00 Ermenistan-Makedonya
22.45 Almanya-Lihtenştayn
22.45 Romanya-İzlanda
Dünya Kupası Asya Elemeleri 3.tur
A Grubu
Güney Kore-BAE: 1-0
15.00 Lübnan-İran Spor Smart
20.00 Irak-Suriye
B Grubu
Avustralya-S.Arabistan: 0-0
15.00 Vietnam-Japonya Spor Smart
18.00 Çin-Umman
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur
E Grubu
16.00 Uganda-Kenya FIFA Youtube
19.00 Ruanda-Mali
G Grubu
16.00 Etiyopya-Gana FIFA Youtube
22.00 Güney Afrika-Zimbabve
H Grubu
19.00 Konyo-Namibya
22.00 Togo-Senegal
J Grubu
16.00 Tanzaya-D.Kongo FIFA Youtube
19.00 Benin-Madagaskar