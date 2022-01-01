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Spor Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak Cumartesi günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak Cumartesi günün maçları

Hafta sonunu futbolla iç içe geçirmek isteyenler bugün yani 1 Ocak Cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-01-01 10:05:00 -
Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak Cumartesi günün maçları

Futbolseverler yeni günle birlikte bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı. Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak Cumartesi günün maçları

Süper Lig’de ilk yarı sona erdi. Bu sebeple futbolseverler hangi ligde kimin maçlarının bulunduğunu araştırıyor. İşte, günün maçları:

1 Ocak Cumartesi

15.30 Arsenal - Manchester City               S Sport

18.00 Watford - Tottenham        S Sport

18.00 Leicester City - Norwich   S Sport

20.30 Crystal Palace - WesthamS Sport

2 Ocak Pazar

16.00 Getafe - Real Madrid         Spor Smart

17.00 Brentford - Aston Villa       A Spor, S Sport

17.00 Everton - Brighton              S Sport

17.00 Leeds United - Burnley     S Sport

17.00 Southampton - Newcastle              S Sport

18.15 Elche - Granada   Spor Smart

18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smar

19.30 Liverpool - Chelsea             S Sport

20.30 Alaves - Real Sociedad      Sport Smart

20.30 Real Betis - Celta Vigo       Sport Smart

23.00 Mallorca - Barcelona          Sport Smart

Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla 7 Ocak Cuma günü başlayacak.

20. hafta

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor 

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor

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