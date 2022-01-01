Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak Cumartesi günün maçları
Hafta sonunu futbolla iç içe geçirmek isteyenler bugün yani 1 Ocak Cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maç hangi kanalda?
Futbolseverler yeni günle birlikte bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı. Bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak Cumartesi günün maçları
Süper Lig’de ilk yarı sona erdi. Bu sebeple futbolseverler hangi ligde kimin maçlarının bulunduğunu araştırıyor. İşte, günün maçları:
1 Ocak Cumartesi
15.30 Arsenal - Manchester City S Sport
18.00 Watford - Tottenham S Sport
18.00 Leicester City - Norwich S Sport
20.30 Crystal Palace - WesthamS Sport
2 Ocak Pazar
16.00 Getafe - Real Madrid Spor Smart
17.00 Brentford - Aston Villa A Spor, S Sport
17.00 Everton - Brighton S Sport
17.00 Leeds United - Burnley S Sport
17.00 Southampton - Newcastle S Sport
18.15 Elche - Granada Spor Smart
18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smar
19.30 Liverpool - Chelsea S Sport
20.30 Alaves - Real Sociedad Sport Smart
20.30 Real Betis - Celta Vigo Sport Smart
23.00 Mallorca - Barcelona Sport Smart
Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla 7 Ocak Cuma günü başlayacak.
20. hafta
7 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor