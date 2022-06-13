Bugün halkı, yarın ölüleri istismar edecekler! “Bunun sonu yok”

İstanbul’da beklenen büyük deprem öncesinde hükümet, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırıp, olası can kayıplarını engellemek için elinden geleni yapıyor. Ancak kentsel dönüşüm çalışmaları bazı bölgelerde halk istismar edilerek engellenmeye çalışılıyor. Özellikle Okmeydanı’nda son günlerde yaşanan gerilim gündemdeki yerini koruyor. Tapusuz evlerde oturup araziyi sahiplenen bazı şahıslar, dayanıksız evlerin yıkımına ve yerine yeni binaların yapılmasına karşı eylem yapmaya çalışıyor.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu gerilim de masaya yatırıldı.

Konuyu değerlendiren Murat Alan, “Okmeydanı’nda yerleşmiş bir avuç DHKP-C’li çete, nüfus alnını kaybetmemek için fırtınalar estiriyorlar.” dedi.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

Halkı istismar ediyorlar. Halkın dayanıksız evlerde oturmaları, deprem olduğunda da dayanıksız evler yıkılıp altında kalan insanlarımızın bu sefer de ölülerini istismar ederek, “Halkımız, garibanlar, fakirler depremin altında kaldı. Zenginler kendilerini kurtardı, garibanlar depremin altında kaldı.”

Bunun sonu yok. Herkes akılcı bir çözüm etrafında buluşmalı. Kimse de bu insanları sanki tapuları varmış, şimdi tapulu yerlerine birileri gelip konmak istiyormuş gibi algı oluşturarak siyaset istismarında bulunmasın.