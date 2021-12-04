Bugün fırtına olacak mı? Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji son dakika hava durumu

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Türkiye hafta başında adeta kabusu yaşadı. Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. İstanbul, Zonguldak ve Kocaeli'de fırtına 6 can alırken, çok sayıda da yaranma odu. Peki bugün hava nasıl? Hafta sonu fırtına var mı? İşte Meteoroloji hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul’da hava nasıl olacak?

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

İzmir hava durumu nasıl?

Ege bölgesi hava nasıl? Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı ve Güney Ege'de kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MANİSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi hava nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 20, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 16, Parçalı bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi hava nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİVAS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.

Karadeniz Bölgesi hava nasıl?

BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi hava nasıl?

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 0, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 3, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.

VAN: 9, Parçalı ve az bulutlu.

Güney Anadolu Bölgesi hava nasıl?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 11, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 13, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve az bulutlu.