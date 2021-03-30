Bugün Dolar kaç TL? Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? 30 Mart Güncel döviz kurları
TCMB yönetimindeki yapılan değişiklik sonrası dolar kurunda başlayan yükseliş durmadı. Haftanın ilk işlem gününe dolar, 8.07 TL’den başladı. Piyasalarda gözler, bugün yapılacak olan TCMB'nin olağan genel kuruluna çevrildi. Peki dolar kaç TL? Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte güncel döviz kurları…
Haftanın ikinci işlem gününde dolardaki yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar güncel dolar fiyatını araştırıyorlar. TCMB yönetimindeki değişiklik, dolar fiyatını olumsuz etkiledi. Bugün TCMB Olağan Genel Kurulu yapılacak. Dolar kaç TL? Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?
Güncel döviz kurları
Dolar ne kadar?
ALIŞ: 8,2727 TL
SATIŞ: 8,2806 TL
Euro ne kadar?
ALIŞ: 9,7292 TL
SATIŞ: 9,7412 TL
Sterlin ne kadar?
ALIŞ: 11,3881 TL
SATIŞ: 11,4060 TL