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Spor Buffon'dan ilginç Ronaldo açıklaması
Spor

Buffon'dan ilginç Ronaldo açıklaması

Parma'da forma giyen Gianluigi Buffon, Juventus'ta takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo için açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 17:26:00 -
Buffon'dan ilginç Ronaldo açıklaması

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun takımın DNA'sını bozduğunu söyleyen Gianluigi Buffon, bu sözlerine açıklık getirdi.

İtalyan kaleci, "Bu kesinlikle Cristiano'nun suçu değil. Çünkü onun seviyesinde bir oyuncu transfer ettiğinizde, nelerle uğraşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bence Juventus kadrosunda birçok oyuncu böyle bir durumla tecrübelerini paylaşmaya ve Ronaldo'nun yanında oynamaya hazır değildi. Paris Saint-Germain'den Juventus'a geri döndüğümde Juventus'ta bıraktığımdan farklı şeyler olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Buffon daha önce Cristiano Ronaldo ve Juventus için, "Ronaldo ile iki yıl oynadım ve onunla çok iyi anlaştım. Ama onun gelişiyle Juventus'un DNA'sını kaybettiğini düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.



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