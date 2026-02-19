  • İSTANBUL
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava şartlarının deniz ulaşımına izin vermemesi üzerine sefer programında değişikliğe gitti.

Yapılan resmi açıklamaya göre; bugün saat 07.00’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi ile saat 08.00’deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi, elverişsiz hava koşulları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Sefer iptalleri sonrası yetkililer, yolcuların iskelelerde mağduriyet yaşamamaları için önemli bir uyarıda bulundu.

Vatandaşların yolculuk öncesinde güncel sefer bilgilerini ve olası yeni iptalleri BUDO’nun resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden anlık olarak takip etmeleri istendi.

 

