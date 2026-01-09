  • İSTANBUL
Yerel BUDO'nun 6 seferine fırtına engeli
BUDO'nun 6 seferine fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 6 seferini iptal ettiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren karşılıklı birçok sefer listeden çıkarıldı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, güvenlik gerekçesiyle Bursa ve İstanbul hattındaki birçok seferin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Karar, sabahın erken saatlerinden itibaren yolculara duyuruldu.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ BELLİ OLDU

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ve 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferleri iptal edildi. Ayrıca aynı saatlerdeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) bağlantıları da hava engeline takıldı. Günün son iptal haberi ise 10.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi için geldi.

YOLCULARA UYARI: "GÜNCEL BİLGİLERİ TAKİP EDİN"

Yetkililer, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte seferlerde yeni düzenlemeler yapılabileceğini belirterek yolcuların iskeleye gitmeden önce internet sitesi üzerinden güncel durumu kontrol etmelerini istedi. İptal edilen seferlerin bilet iade ve değişim işlemlerinin gişelerden veya online sistem üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

 

