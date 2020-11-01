Budala burjuvaya fena çaktı! Gürgen Öz'den 'Cadılar Bayramı' tepkisi

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem bütün ülkeyi üzerken Türkiye'nin bazı bölgelerinde 'Cadılar Bayramı' kutlanması ise tepkilere neden oldu.

Henüz daha enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen bir sözde bayramın kutlanmasına birçok vatandaş gibi oyuncu Gürgen Öz de tepki gösterdi.

"İnsanlar göçük altında, siz 'Cadılar Bayramı'nı kutluyorsunuz"

Gürgen Öz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cadılar Bayramı bizim buraya çok uyar. Çünkü bizde cadılık çok. Cadılar çok. Şimdi biliyorsunuz İzmir’de deprem oldu. Çok üzüldük hepimizin başı sağolsun. Bugün matemini tutarken hemen ertesi günü İnstagram’da bir sürü paylaşım ‘Cadılar Bayramınız kutlu olsun’ Dedim ne oldu ya. İnsanlar öldü. İnsanlar zarar gördü. İnsanlar evsiz kaldı. Göçük altına kalan var. Siz ‘Cadılar Bayramı’nı kutluyorsunuz. Kendi bayramımız olsa neyse cadılar bayramı, Amerikan bayramı. sen ne yapacaksın ‘Cadılar Bayramı’nı. Cadılar Bayramı senin neyine ya…” dedi.

"Çünkü siz Türkiye'de değil Amerika'da yaşıyorsunuz"

Gürgen Öz konu ile ilgili paylaştığı videonun altında da “İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada cadılar bayramını kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye’de değil Amerika’da yaşıyorsunuz! O yüzden de daha havalı, daha coolsunuz! Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar...” ifadelerini kullandı.