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Dünya Buckingham Sarayı'ndan Kral 3. Charles duyurusu! İngiltere'yi sarsan açıklama
Dünya

Buckingham Sarayı'ndan Kral 3. Charles duyurusu! İngiltere'yi sarsan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-02-05 21:53:00 -
Buckingham Sarayı'ndan Kral 3. Charles duyurusu! İngiltere'yi sarsan açıklama

Yaşlılık döneminde geçtiğimiz yıl İngiltere Kralı olan 3. Charles için yapılan duyuru İngiltere'yi sarstı.

İngiliz haber ajansı Reuters, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığını yazdı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" denildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'un SKY News'e dayandırdığı haberinde, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı iddia edildi.
Kanser türü tespit edildi

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadelerine yer verildi.

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