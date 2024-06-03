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Sağlık Bu yüzden uyku sorunu yaşıyor olabilirsiniz!
Sağlık

Bu yüzden uyku sorunu yaşıyor olabilirsiniz!

Yeniakit Publisher
2024-06-03 16:47:00 -
Bu yüzden uyku sorunu yaşıyor olabilirsiniz!

Uzman isim yüksek dopaminin uykusuzluğa yol açtığını belirtti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Dr. Önder Özüm Polat, dopamin ve dopamin detoksu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dopaminin tanımını yapan Uzm. Dr. Polat, “Dopamin, beyindeki ödül sisteminde kritik rol oynayan bir nörotransmitterdir. Hareket, motivasyon, ruh hali, dikkat, hafıza, öğrenme gibi çeşitli bilişsel ve davranışsal işlevlerin kontrolünde etkilidir. Yeterli miktarda dopamine sahip olmak hem vücut hem de beyin sağlığı için önemlidir. Dopamin, yeteneklerimize, dikkatimize, keyif ve zevk almamıza katkı sağlar. Mutluluk, başarı ve iyi hissetme duyguları dopamin salınımıyla ilişkilidir” diye konuştu.

“Düşük dopamin yorgunluğa neden olabilir”

Dopamin seviyelerindeki dengesizliklerin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Polat, “Yüksek dopamin seviyeleri mani, halüsinasyonlar, sanrılar, obezite, bağımlılık, şizofreni, iştah artışı, aşırı kaygı, duygusal değişimler, uykusuzluk, konsantrasyon problemleri, stres, yüksek cinsel dürtü ve empati kaybı gibi sorunlara yol açabilir. Düşük dopamin seviyeleri ise yorgunluk, motivasyon düşüklüğü, mutsuzluk, uyku sorunları, konsantrasyon problemleri ve cinsel isteksizliğe neden olabilir” şeklinde konuştu.

"Sarımsak dopamini düşürebilir"

Dopamin seviyelerini dengelemek için bazı besinlerin ve yöntemlerin tercih edilebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Polat, “Dopamini düşüren besinler arasında sarımsak, kaju, kuşkonmaz, melisa otu, papatya çayı yer alırken; muz, çilek, karpuz, kuru erik, yaban mersini, yoğurt, peynir, balık, hindi, tavuk gibi besinler dopamine destek verir. Ayrıca çikolata, kuruyemiş, kahve ve süt de dopamine doğrudan etkili olabilir” açıklanmasında bulundu.

"Dopamin detoksu"

Dopamin detoksu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Önder şunları söyledi: "Dopamin detoksu, bağımlılık oluşturan davranışlardan (abur cubur, sosyal medya vb.) bir süreliğine uzak durmayı içeren bir süreçtir. Buradaki amaç, beyni ‘sıfırlamak’ ve sağlıklı zevklerden keyif almayı sağlamaktır. Dopamin detoksu için önerilen adımlar bir hafta sosyal medya, TV, film, oyun vb. aktivitelerden uzak durmak, günün ilk saatlerinde cep telefonunu kapatmak, şeker ve tatlı yiyeceklerden 1-2 hafta kaçınmak, kafein ve alkolden 1-2 hafta uzak durmak, egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapmak, meditasyon, yoga, nefes egzersizleri uygulamaktır. Dopamin, beyindeki ödül sistemiyle ilişkili önemli bir nörotransmitterdir. Dopamin, hareket, motivasyon, ruh hali, dikkat gibi işlevleri kontrol eder. Dopamin eksikliği yorgunluk, motivasyon düşüklüğü, mutsuzluk gibi sorunlara yol açabilir. Dopamin fazlalığı ise mani, halüsinasyonlar, iştah artışı, bağımlılık gibi problemlere neden olabilir.”
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