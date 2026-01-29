Bu yollarda ulaşım kontrollü olacak! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 29 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-4 TEM Otoyolu, Doğu Hereke Kavşağı ile Batı Hereke Kavşağı arasındaki kesimde Kuzey Taşıma Yolunda (İstanbul İstikameti) Batı Hereke Viyadüğünde genleşme derzinde onarımı amacı ile, Otoyolun Kuzey platformunda şerit kapatması yapılacak olup, trafik açık şeritlerden sağlanmaktadır.

İzmir Aydın Otoyolu (Aydın çevre yolu) ve bağlantı yollarında büyük üstyapı iyileştirme ve üstyapı teşkili işi kapsamında İzmir-Aydın istikameti GÜNEY-1 köprüsü Aydın-İzmir istikameti ve Aydın-İzmir istikameti KADIKÖY köprüsü derz betonu yenileme çalışmaları nedeniyle 26.01.2026 - 08.02.2026 tarihleri arasında şerit kapama yapılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda Tarsus Doğu Kavşağı -Adana Kuzey Kavşağı arasında yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik yolun bir şeridinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun O-5/17 Km:23–O-5/17 Km:25 kontrol kesim numaraları (Proje Km:254+400 – 256+100) arasında bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu iş kapsamında, bahse konu kesimde İzmir istikametinde trafik işaretlemesi sağ şerit kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şerit olmak üzere 2 şeritten sağlanacaktır. Çalışmalara 28.01.2026 Çarşamba günü başlanacak ve 02.02.2026 Pazartesi günü bitirilecektir.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69. km. sinde bulunan Tirebolu Tünelinin, bölünmüş yolun Tirebolu-Giresun yönündeki tüpünde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 29.01.2026 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Samsun-Ordu yolunun 13-15.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren Nefise Akçelik tüneli Samsun yönü tünel çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Van-Hakkari yolunun 71-79 .km.leri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tuzluca - Iğdır şehir geçişi yolunun 8-10.km.leri arasında ki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmktadır.