Türkiye
Dev kayayı elektrik direği durdurdu
Giriş Tarihi:

Dev kayayı elektrik direği durdurdu

Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınlı Mağaralı köyünde yamaçtan kopan dev bir kaya, yerleşim yerindeki elektrik direğine çarparak durabildi.

Gece saatlerinde büyük bir gürültü duyan Aydınlı Mağaralı köyü sakinleri, sesin geldiği bölgeye koştuklarında dev bir kayanın elektrik direğine çarptığını fark etti.

Kayanın şiddetiyle elektrik telleri koparken, direğin kayayı durdurması muhtemel bir felaketi önledi. Durumun bildirilmesi üzerine, ekipler bölgeye sevk edildi.

Karanlıkta ve tehlikeli arazide 4 saat süren çalışmayla kopan tellerin yenilenmesi ve hattın güvenli hale getirilmesiyle köye yeniden elektrik verildi.

Köy sakinleri, büyük bir gürültü duyduklarını ve hemen sesin geldiği yöne gittiklerini belirterek, durumun ciddiyetini görür görmez ekiplere haber verdiklerini ifade etti.

