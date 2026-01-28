  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya’ya resmi ziyaret! Şara, Esed'in kaçtığı Moskova'da Dışişleri Bakanı Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü Ekremciler ve Özgürcüler kavgası yurt dışına sıçradı: Birbirlerine girdiler CHP’li eski başkana göre dışarıdaki herkes rüşvetçi! ‘Rüşvet almadığım için buradayım' Türkiye maalesef zirveye oynuyor: Doğurganlıkta tehlike çanları Her defasında söylemiş: Bakan Fidan’dan ABD’ye tavsiye üstüne tavsiye Terör devlet İsrail'den Suriye'de haydutluk Macron’un arabuluculuk planı boşa düştü: Şara telefona çıkmadı ABD'de 1 kişinin ölümüne yol açan polisler hakkında dava açılmamasına karar verildi Katilini koruyor
Dünya Trump’ın mesajına cevap geldi! İran nükleer anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı
Dünya

Trump’ın mesajına cevap geldi! İran nükleer anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’ın mesajına cevap geldi! İran nükleer anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trumpın nükleer anlaşma çağrısına cevap verdi. Tahran yönetimi, barışçıl nükleer teknoloji hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

İran, nükleer programına ilişkin tutumunu ABD’ye doğrudan verdiği cevapla yeniden ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini de garanti eden bir anlaşmaya hazır olduğunu yineledi.

 

Abbas Erakçi sosyal medyadan açıkladı

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma mesajına yanıt verdi.

İran'ın her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Erakçi, "Bu anlaşma eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşma olmalıdır." ifadelerini kullandı.

 

Erakçi, İran'ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını ve bu tür silahları edinmeye asla çalışmadıklarını kaydetti.

İranlı bakan, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya da anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda
Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

Dünya

Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

İncirlik’te casusluk iddiası: İran bağlantılı 6 tutuklama
İncirlik’te casusluk iddiası: İran bağlantılı 6 tutuklama

Gündem

İncirlik’te casusluk iddiası: İran bağlantılı 6 tutuklama

İran'dan ABD'ye sert misilleme uyarısı! Eller tetikte bekliyoruz
İran'dan ABD'ye sert misilleme uyarısı! Eller tetikte bekliyoruz

Gündem

İran'dan ABD'ye sert misilleme uyarısı! Eller tetikte bekliyoruz

İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi
İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi

Gündem

İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23