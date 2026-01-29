  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler
Emrah Savcı

Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler

Avrupa’nın en iyi altyapısına sahip kulüplerinin başında gelen Hollanda ekibi Ajax’ta yetişen Murat Yıldırım, kendisi gibi Ajax altyapısından çıkan Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang hakkında açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler

Türk futbolunda on yedi yıllık tecrübeye sahip eski profesyonel futbolcu Murat Yıldırım, Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang'ın oyun tarzının Süper Lig'e uygun olduğunu düşünse de karakteri nedeniyle potansiyel sorunlar yaşayabileceğini de sözlerine ekledi.

#2
Foto - Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler

Murat Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: -Sahip olduğu niteliklerle orada kesinlikle değerli olabilir," diyor. "Galatasaray iyi bir takıma sahip ve Lang'ın kendisi de birçok niteliğe sahip. Başlangıçta iyi performans gösterirse, taraftarlar onu çabucak benimseyecektir. -Kulübün zaten sözleşmeli güçlü kanat oyuncuları var, bu yüzden gerçekten iyi performans göstermesi gerekecek. -Eğer Osimhen gibi, yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edilen bir oyuncu, sahada performans sergileyerek, gol atarak ve kulübe olan sevgisini göstererek her açıdan değerini kanıtlarsa, Galatasaray bu yatırımı yapmaya istekli olacaktır.

#3
Foto - Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler

-Bence geçmişte bazı karakter sorunları yaşadı. Eğer bu karakter sorunları Türkiye'de de ortaya çıkarsa, sahada iyi performans gösterse bile satın alma opsiyonu geçerliliğini yitirecektir. Galatasaray gibi bir kulüp için bile oldukça yüksek bir bedel. Bu yüzden bu riski almak istemezler.

#4
Foto - Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler

-Eğer ilk başlarda birkaç iyi maç çıkarırsa, taraftarların desteğini arkasına alacaktır. O zaman ara sıra yaptığı hataları hemen sorun haline getirmeden atlatabilir. Taraftarlar onu hâlâ çok sevecektir. Ama bunun tam tersi de geçerli: Eğer iyi oynamaz ve kötü bir performans sergilerse, sorunlar çıkacağını öngörüyorum. -Türk futbolu, örneğin Eredivisie'ye göre daha duygusal. Galatasaray şu anda Fenerbahçe ile şampiyonluk için mücadele ediyor. Maçlarda puan kaybedilirse ve Lang iyi performans göstermezse, bu durum taraftarlar nezdinde hızla sorunlara yol açabilir.

