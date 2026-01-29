Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler

-Eğer ilk başlarda birkaç iyi maç çıkarırsa, taraftarların desteğini arkasına alacaktır. O zaman ara sıra yaptığı hataları hemen sorun haline getirmeden atlatabilir. Taraftarlar onu hâlâ çok sevecektir. Ama bunun tam tersi de geçerli: Eğer iyi oynamaz ve kötü bir performans sergilerse, sorunlar çıkacağını öngörüyorum. -Türk futbolu, örneğin Eredivisie'ye göre daha duygusal. Galatasaray şu anda Fenerbahçe ile şampiyonluk için mücadele ediyor. Maçlarda puan kaybedilirse ve Lang iyi performans göstermezse, bu durum taraftarlar nezdinde hızla sorunlara yol açabilir.