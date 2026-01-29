Türkiye'de ne yapacak sorusu! Noa Lang için 'Yıldırım' gibi sözler

Murat Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: -Sahip olduğu niteliklerle orada kesinlikle değerli olabilir," diyor. "Galatasaray iyi bir takıma sahip ve Lang'ın kendisi de birçok niteliğe sahip. Başlangıçta iyi performans gösterirse, taraftarlar onu çabucak benimseyecektir. -Kulübün zaten sözleşmeli güçlü kanat oyuncuları var, bu yüzden gerçekten iyi performans göstermesi gerekecek. -Eğer Osimhen gibi, yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edilen bir oyuncu, sahada performans sergileyerek, gol atarak ve kulübe olan sevgisini göstererek her açıdan değerini kanıtlarsa, Galatasaray bu yatırımı yapmaya istekli olacaktır.