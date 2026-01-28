  • İSTANBUL
FED faiz kararını açıkladı

Amerika Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları rekor kırmıştı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Küresel ekonominin merakla beklediği 2026 yılının ilk faiz kararı ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) geldi. İki gün süren kritik toplantının ardından Fed üyeleri, politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde %3,50 ile %3,75 aralığında sabit tutma kararı aldı. Karar öncesinde altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması dikkat çekerken, Fed yılın bu ilk virajında faiz indirimi silahını kullanmayarak temkinli duruşunu korudu. Yapılan açıklamada, mevcut ekonomik verilerin ve enflasyon hedeflerinin bu kararda belirleyici olduğu vurgulanırken, yatırımcılar şimdi Fed Başkanı Powell'ın gelecekteki faiz projeksiyonlarına dair vereceği mesajlara kilitlendi. Faizlerin sabit kalmasıyla birlikte döviz ve emtia piyasalarında ilk tepkiler dengeli seyrediyor.

FED BAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

Her FED faiz kararının ardından FED Başkanı tarafından bu karara ilişkin basın toplantısı düzenleniyor. Bu toplantıda faiz kararının gerekçesi ve ABD’nin para politikasının ilerleyen aylarındaki olası seyrine ilişkin açıklamalar yapılıyor. Piyasaların sözel olarak yönlendirildiği bu açıklamalar tüm ekonomi çevrelerince dikkatle takip ediliyor. FED Başkanı Powell da kısa bir süre içerisinde bu açıklamaları yaparak ABD ekonomisine ilişkin genel bir çerçeve çizecek.

