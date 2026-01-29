Siber zorbalara 19 ilde "şafak" darbesi! 200 şüpheli yakalandı, dijital tuzaklar bir bir bozuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen büyük operasyonun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Dijital dünyayı suç mahalli haline getiren yapılara yönelik düzenlenen baskınlarda toplam 200 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 65'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirterek, sanal dünyada halkın huzurunu kaçıranlara karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.
Siber devriyelerin 7/24 görev başında olduğunu vurgulayan Bakanlık, vatandaşları dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.