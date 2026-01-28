Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı

Şehirde yaşanan su krizini reddetmeye çalışan Yavaş, dezenformasyon yapıldığını savunarak kendi evinde herhangi bir su kesintisi yaşanmadığını ifade etti.

Ancak toplantı sırasında salondaki gençlere dönerek "Kimin evinde su kesildi?" diye sormasıyla beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Salondaki katılımcıların büyük bir kısmının el kaldırmasıyla, Yavaş'ın "kesinti yok" iddiası bizzat kendi düzenlediği toplantıda çökmüş oldu.