SON DAKİKA
Mansur Yavaş'tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte son dönemde kronikleşen su kesintileriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında kamuoyunda geniş yankı uyandıran itirafta bulundu.

Şehirde yaşanan su krizini reddetmeye çalışan Yavaş, dezenformasyon yapıldığını savunarak kendi evinde herhangi bir su kesintisi yaşanmadığını ifade etti.

Ancak toplantı sırasında salondaki gençlere dönerek "Kimin evinde su kesildi?" diye sormasıyla beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Salondaki katılımcıların büyük bir kısmının el kaldırmasıyla, Yavaş'ın "kesinti yok" iddiası bizzat kendi düzenlediği toplantıda çökmüş oldu.

Gündem

Nasreddin Hoca fıkrasıyla yarışır! Mansur'dan yolu olmayan yere çifte köprü

Eğitim

Ankaralı çocuklar suyuna sahip çıktı! Miniklerden Mansur Yavaş’a adeta ders

Gündem

Çok vahim iddia! Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha

