Emekli maaşı kararı Resmi Gazete'de! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor
Ekonomi

Emekli maaşı kararı Resmi Gazete'de! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emekli maaşı kararı Resmi Gazete'de! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tutar, 2026 Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesi resmileşti.“Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenen emekliler ile hak sahiplerinin dosya bazında aldığı asgari emekli aylığı yeniden belirlendi.

Buna göre, daha önce 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı, 2026 Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya çıkarıldı.

YENİ DÜZENLEME TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK

Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur kapsamındaki tüm emeklileri ilgilendiriyor.
Ayrıca, malullük ve ölüm aylığı alan hak sahipleri de artıştan yararlanacak.

Yeni maaş tutarları, Ocak 2026’dan itibaren yapılacak ödemelere yansıtılacak.

AMAÇ: REEL GELİR KAYBINI AZALTMAK

Yetkililer, yapılan artışla birlikte emeklilerin alım gücünün korunması ve reel gelir kayıplarının azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Bu adım, son yıllarda artan yaşam maliyetleri karşısında asgari emekli maaşının yeniden dengelenmesi olarak değerlendiriliyor.

