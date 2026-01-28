Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

Gazze’de İsrail’e, Afganistan’da Amerika’ya Keşmir’de Hindistan’a destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) alçaklığına devam ediyor. Son olarak Yemen, Somali ve Sudan’dan kovulan BAE’nin Suriye’de PKK/YPG’ye verdiği destek Suriye ve Türk istihbaratı tarafından deşifre edildi.

Bölgedeki gelişmeleri aktaran yerel kaynakların iddiasına göre, Suriye ve Türk istihbarat birimleri BAE tarafından PKK/YPG’ye gönderilen para transferine el koydu. Söz konusu paranın, uluslararası alanda faaliyet gösteren ‘Kızılhaç’ın adı kullanılarak taşınmaya çalışıldığı, ancak istihbarat birimlerinin dikkatli takibi sonucu deşifre edildiği belirtildi. Operasyonun, sınır ötesi terörün finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

ERBİL ÜZERİNDEN ÖRGÜTE PARA AKIŞI

Ortadoğu’da terör örgütlerine destek veren İsrail’in finansal kölesi haline gelen BAE’nin daha önce de PKK/YPG’ye para transferinde bulunduğu öğrenilmişti.

2020 yılında Londra merkezli Arapça yayın yapan Arab el-Cedid gazetesine konuşan IKBY’deki güvenlik kaynakları, BAE üzerinden terör örgütü PKK’ya para akışının olduğunu doğrulamıştı.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Suriye’de çocuk kaçırma ve organ ticareti faaliyetlerine karıştığı da iddia edilmişti.