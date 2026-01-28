Antalya'da deprem!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.43'te merkez üssü Döşemealtı olan 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 9.63 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak rapor etti. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı belirtilirken, yetkililer bölgede olumsuz bir durumun bulunmadığını teyit etti.

