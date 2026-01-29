Kar duvarına karşı seferberlik!

  • İSTANBUL
Malatya’da kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için yürütülen zorlu karla mücadele çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde hayatı zorlaştırdı. Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri özellikle kırsal bölgelerde yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor. Pütürge ilçesine bağlı Tepehan ve Nohutlu mahallelerinde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi buldu. Ekipler, kapalı yolları tek tek açarak vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba harcarken, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi amacıyla sürdürülen çalışmaların zorlu anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

