Gündem CHP'nin Milli Şef hayali Meclis'te duvara tosladı! Geçmişin karanlık sayfaları gün yüzüne çıktı
CHP'nin Milli Şef hayali Meclis'te duvara tosladı! Geçmişin karanlık sayfaları gün yüzüne çıktı

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen çoklu baro tasarısı sırasında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un "İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz" sözleri Meclis çatısı altında CHP’lileri gerdi. CHP grubunun sert tepki gösterdiği ve "Kimse İsmet Paşa’ya Führer diyemez" çıkışıyla büyüyen tartışma, sosyal medyada hukukçuların ve tarihçilerin de radarına girdi.

CHP’li vekillerin her zamanki hırçın tavırlarıyla sabote etmeye çalıştığı oturumda Tunç, "İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz" diyerek CHP’nin tek parti dönemindeki otoriter sicilini hatırlattı. Bu sözler karşısında suçluluk psikolojisiyle ayağa fırlayan CHP grubu, gerçeklerle yüzleşmek yerine Meclis çatısı altında gerginliği tırmandırmayı seçti. Kendi liderlerine toz kondurmayan ancak mevcut Cumhurbaşkanı’na "diktatör" yakıştırması yapmaktan çekinmeyen CHP’nin bu çifte standartlı tavrı, demokratik maskelerinin ardındaki "Milli Şef" özlemini bir kez daha ifşa etti.

 

Tartışmaların odağındaki unvan karmaşasına son noktayı koyan hukukçu Yaşar Baş ise tarihsel bir tokat gibi gelen analizini paylaştı. Baş, İtalyanca "Duce" ve Almanca "Führer" unvanlarının, o dönem Türkiye’de CHP eliyle kurulan sistemdeki karşılığının doğrudan "Milli Şef" olduğunu belirtti. CHP’nin kutsallaştırdığı dönem ile Avrupa’nın karanlık diktatörlükleri arasındaki terminolojik ve yöntemsel benzerliklerin ortaya dökülmesi, "demokrasi" havariliğine soyunan ana muhalefetin siyasi tutarsızlığını gözler önüne serdi.

