  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü Ekremciler ve Özgürcüler kavgası yurt dışına sıçradı: Birbirlerine girdiler CHP’li eski başkana göre dışarıdaki herkes rüşvetçi! ‘Rüşvet almadığım için buradayım' Türkiye maalesef zirveye oynuyor: Doğurganlıkta tehlike çanları Her defasında söylemiş: Bakan Fidan’dan ABD’ye tavsiye üstüne tavsiye Terör devlet İsrail'den Suriye'de haydutluk Macron’un arabuluculuk planı boşa düştü: Şara telefona çıkmadı ABD'de 1 kişinin ölümüne yol açan polisler hakkında dava açılmamasına karar verildi Katilini koruyor Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’ Skandal itiraf: Macron yönetimi YPG’yi silah arkadaşı olarak görüyor!
Gündem İran'dan ABD'ye sert misilleme uyarısı! Eller tetikte bekliyoruz
Gündem

İran'dan ABD'ye sert misilleme uyarısı! Eller tetikte bekliyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'dan ABD'ye sert misilleme uyarısı! Eller tetikte bekliyoruz

Dünyaya hükümdar olmaya çalışan eşkıya Trump, İran yönetimini hedef alarak 'zaman daralıyor' ifadelerini kullanmıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yeni bir donanma sevk edildiği yönündeki açıklamalarına da karşılık Tahran'dan en üst düzeyde uyarıda bulundu.

Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin toprak bütünlüğünü, hava sahasını ve karasularını korumak için her an hazır olduğunu belirterek, "Cesur ordumuz, herhangi bir saldırıya anında ve en güçlü şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" ifadelerini kullandı.

 

Bölgede askeri hareketliliğin zirve yaptığı bu dönemde Arakçi, İran'ın savaş istemediğini ancak gelebilecek her türlü tehdidi püskürtecek güce sahip olduğunu vurguladı. ABD'nin Körfez'e doğru ilerleyen "dev filosu" ve Trump'ın sertleşen söylemleri sonrası gelen bu açıklama, Orta Doğu'daki gerilimin kontrolden çıkabileceğine dair endişeleri artırdı.

Trump: "Zaman daralıyor"

Trump, İran’ın yanı sıra diğer ülkelerin de tepkisini toplayan açıklamasında, "Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela’ya yapıldığı gibi, bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli. Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran’a söylediğim gibi anlaşma yapın. Yapmadılar ve ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ oldu. İran’a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" demişti.

Trump'tan İran'a yeni gözdağı! "Donanma yola çıktı, geliyoruz!"
Trump'tan İran'a yeni gözdağı! "Donanma yola çıktı, geliyoruz!"

Gündem

Trump'tan İran'a yeni gözdağı! "Donanma yola çıktı, geliyoruz!"

Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda
Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

Dünya

Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

İncirlik’te casusluk iddiası: İran bağlantılı 6 tutuklama
İncirlik’te casusluk iddiası: İran bağlantılı 6 tutuklama

Gündem

İncirlik’te casusluk iddiası: İran bağlantılı 6 tutuklama

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

56

60 milyon türkü türk ülkeleri düşünmüyorsa iranmı kahrını çekecek türklerin

Kurt bulut

Şerefsiz tranp iranla komşu olsaydı abd o zaman görürdük kimin dıbırı hero mero görürdün o zaman abd otururdun beyaz sarayda
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23