İran'dan ABD'ye sert misilleme uyarısı! Eller tetikte bekliyoruz

Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin toprak bütünlüğünü, hava sahasını ve karasularını korumak için her an hazır olduğunu belirterek, "Cesur ordumuz, herhangi bir saldırıya anında ve en güçlü şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Bölgede askeri hareketliliğin zirve yaptığı bu dönemde Arakçi, İran'ın savaş istemediğini ancak gelebilecek her türlü tehdidi püskürtecek güce sahip olduğunu vurguladı. ABD'nin Körfez'e doğru ilerleyen "dev filosu" ve Trump'ın sertleşen söylemleri sonrası gelen bu açıklama, Orta Doğu'daki gerilimin kontrolden çıkabileceğine dair endişeleri artırdı.

Trump: "Zaman daralıyor"

Trump, İran’ın yanı sıra diğer ülkelerin de tepkisini toplayan açıklamasında, "Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela’ya yapıldığı gibi, bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli. Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran’a söylediğim gibi anlaşma yapın. Yapmadılar ve ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ oldu. İran’a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" demişti.