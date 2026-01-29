Bu elektrikli sedan sizi çok şaşırtacak! BYD’nin en hızlı otomobili! 0’dan 100’e 3.8 saniye! SEAL sessiz ama adrenalin dolu

BYD SEAL 4x4 AWD Excellence ile gerçekleştirdiğim test sürüşünde, elektrikli bir sedanın hem hız hem de günlük kullanım konforunu bir arada sunabileceğini gördüm. 0’dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede ulaşan performansı, güçlü frenleri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle virajlarda güven veriyor. Ferah iç mekan, ileri teknolojili multimedya ekranı ve mobil uygulama ile uzaktan kontrol özellikleri, sürüşü hem keyifli hem de pratik kılıyor.