Bu elektrikli sedan sizi çok şaşırtacak! BYD'nin en hızlı otomobili! 0'dan 100'e 3.8 saniye! SEAL sessiz ama adrenalin dolu
Onur Yılmaz

Bu elektrikli sedan sizi çok şaşırtacak! BYD’nin en hızlı otomobili! 0’dan 100’e 3.8 saniye! SEAL sessiz ama adrenalin dolu

BYD SEAL 4x4 AWD Excellence ile gerçekleştirdiğim test sürüşünde, elektrikli bir sedanın hem hız hem de günlük kullanım konforunu bir arada sunabileceğini gördüm. 0’dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede ulaşan performansı, güçlü frenleri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle virajlarda güven veriyor. Ferah iç mekan, ileri teknolojili multimedya ekranı ve mobil uygulama ile uzaktan kontrol özellikleri, sürüşü hem keyifli hem de pratik kılıyor.

Bu haftaki test konuğum, elektrikli sedanlar arasında dikkat çeken bir model olan BYD SEAL 4x4 AWD Excellence. Otomobilin yanına yürürken, ilk bakışta fark ettiğim nokta duruşu oldu.

Alçak burun, kaslı arka omuzlar ve arkadaki “3.8s” ibaresi, bu otomobilin sadece sessiz bir elektrikli olmadığını net biçimde gösterdi. Kapıyı açıp direksiyona geçtiğimde ise, elektrikli otomobillerin sunduğu sessizlikle birlikte güven veren kontrol hissi “ben buradayım” dedi.

AWD versiyonu, önde ve arkada konumlandırılmış iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sağlıyor ve toplamda 390 kW (530 PS) güç üretiyor.

Gaz pedalına bastığınız anda gelen ivme etkileyici, 0’dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede ulaşması ise performansın günlük kullanımda da rahatlıkla yönetilebileceğini gözler önüne serdi.

Fren sistemi bu gücü dengeleyen önemli bir detay. Önde ve arkada delikli diskler kullanılan frenler, yüksek hızlardan yapılan ani duruşlarda bile otomobilin çizgisini bozmuyor.

Pedal tepkisi net ve dozlanabilir, yani sert ve sarsıntılı değil. Rejeneratif frenleme ise şehir içinde tek pedalla sürüşü mümkün kılıyor ve ani duruşlarda güveni koruyor.

İç mekân ise SEAL’ı farklı kılan taraflardan biri. 2920 mm aks mesafesi, arka koltukta yeterli diz mesafesi sunuyor; uzun yolculuklarda iki yetişkin yolcu rahat edebiliyor.

Tavan çizgisi sportif ama baş mesafesini rahatsız edecek seviyede daraltmıyor. Ön tarafta sürücüye odaklı kokpit oldukça ferah.

10.25 inçlik dijital gösterge paneli net ve okunaklı, sürüşle ilgili tüm bilgileri hızlıca görüyorsunuz.

Ortadaki 15.6 inçlik dönebilen multimedya ekranı, BYD’nin imzası haline gelmiş bir yapı. Menü geçişleri hızlı, dokunmatik hassasiyeti başarılı. Fiziksel tuş sayısının az olması ilk gün biraz alışmayı gerektiriyor, ama kısa sürede ekrandan tüm kontrolleri rahatça yönetebiliyorsunuz.

Multimedya sisteminin sunduğu teknolojik özellikler günlük kullanımı kolaylaştırıyor. Sesli komutlarla navigasyonu kontrol etmek, medya sistemini yönetmek ya da araç bilgilerini görüntülemek mümkün.

Kabin içi bağlantı seçenekleri ve USB-C girişleri, telefon ve cihazları rahatça şarj etmenizi sağlıyor.

Aracın ısı pompası ve klima sistemi, mobil uygulama üzerinden uzaktan çalıştırılabiliyor. Bu sayede yazın araca binmeden önce kabini serinletmek, kışın ise ısıtmak mümkün. Mobil uygulama aynı zamanda aracı kilitleme/açma, şarj durumunu takip etme ve menzili kontrol etme gibi günlük hayatı kolaylaştıran özellikler sunuyor.

Bagaj tarafında da SEAL mantıklı çözümler sunuyor. Arkada 400 litrelik bagaj, aile kullanımı ve uzun yol için yeterli. Ön kaputta ise yaklaşık 53 litrelik ön bagaj, şarj kabloları ve küçük eşyalar için ideal.

Bu kullanım, özellikle günlük hayatta pratiklik sağlıyor ve arkadaki bagaj alanını tamamen özgür bırakıyor.

Donanım açısından SEAL AWD Excellence dolu dolu. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kamera, cam tavan ve ısı pompası standart olarak sunuluyor.

Ayrıca V2L özelliği sayesinde araçtan 3.3 kW güç almak mümkün, yani kamp yaparken ya da açık alanda elektrik ihtiyacı olduğunda kullanışlı. Bu teknolojiden yararlanarak biz kahve bile yaptık.

Frenler ve süspansiyon sistemi, AWD performans versiyonu için optimize edilmiş; virajlarda otomobilin dengesi, yolda hissettiğiniz güven hissini pekiştiriyor.

SEAL’in bataryası da dikkat çekici. 82.5 kWh Blade batarya, LFP teknolojisiyle hem güvenli hem de uzun ömürlü.

Fabrika verilerine göre 520 kilometre menzil açıklansa da, test sürüşlerinde karma kullanımda 470 kilometre civarında menzil elde etmek mümkün oldu.

Enerji tüketimi 18-20 kWh/100 km bandında. Bu değer, performanslı AWD bir elektrikli sedan için oldukça tatmin edici.

BYD SEAL 4x4 AWD Excellence, ev tipi AC ile 11 kW, hızlı DC şarjda ise 150 kW kapasiteyle bataryasını kısa sürede doldurabiliyor, bu da uzun yolculuklarda büyük kolaylık sağlıyor.

Direksiyon başında geçirdiğim süre boyunca SEAL AWD, dengeli karakteriyle benden tam puan aldı.

Hızlanma, frenler, iç mekan konforu, teknolojisi ve yaşam alanı bir araya geldiğinde sürücüyü yoran değil, sürüşü keyifli kılan bir bütün ortaya çıkıyor.

Mobil uygulama ile aracın kontrolünü elinizde tutmak, ferah kabin, geniş aks mesafesi, arkadaki ve ön kaputtaki bagajlar, güçlü frenler ve performans, SEAL AWD’ı elektrikli sedan sınıfında farklı bir noktaya taşıyor.

BYD SEAL 4x4 AWD Excellence, günlük kullanımdan uzun yolculuğa kadar her senaryoda hem sürüş keyfi hem de konfor sağlayan bir otomobil.

