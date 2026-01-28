Manchester City - Galatasaray | CANLI ANLATIM
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Manchester City 1 - 0 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Manchester City 1 - 0 Galatasaray
19' Sarı Kart - Mario Lemina
16' Golün ardından Manchester City baskısı sürüyor.
11' GOL! Haaland topu ağlara gönderdi. Savunmanın arkasına atılan pasta Haaland kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncu Uğurcan Çakır'ın üstünden aşırtma bir vuruşla Manchester City'i 1-0 öne geçirdi.
4' Hızlı gelişen Manchester City atağında Ait-Nouri sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Haaland'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
3' Jakobs sol kanattan içeri ortaladı. Top kaleci Donnarumma'da kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray
İLK 11'LER
Manchester City: Donnarumma, O'Reilly, Ake, Khusanov, Nunes, Ait Nouri, Marmoush, Bernardo, Doku, Cherki, Haaland.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay, Sara, Sane, Barış, Osimhen.