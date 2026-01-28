  • İSTANBUL
Dünya Hindistan’da çığ felaketi!
Dünya

Hindistan’da çığ felaketi!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ sonrası hava, kara ve demir yolu ulaşımı durduruldu. Bölgede güvenlik önlemleri ise artırıldı.

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki Sonamarg tatil beldesinde gece saatlerinde çığ düştü. Ganderbal ilçesinde gece saatlerinde çığ meydana geldiği belirtildi. Sonamarg tatil beldesinde etkili olan çığın ardından can kaybı yaşanmadığını kaydeden yetkililer, yapılarda da herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.

 

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Srinagar Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiği, kara ve demir yolu güzergahlarının da geçici olarak ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

