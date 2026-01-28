Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı

Rusya’nın dış turizm hacmi 2025 yılında yüzde 22 büyürken, bu tablonun merkezinde yine Türkiye yer aldı. Rus turistlerin en çok seyahat ettiği ülke konumunu koruyan Türkiye, 2025’te 6,3 milyon ziyaretçiyle listenin zirvesinde bulunuyor. Böylece Türkiye, yaptırımlar ve küresel belirsizlikler döneminde Rusya çıkışlı turizmde hem istikrarını hem de cazibesini sürdürdü. Ancak 2019 yılındaki 6,7 milyon turist rekoru geçilemedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine dayanan hesaplamalara göre Rusya’nın toplam dış turizm hacmi 57 milyar doları aşarken, bu büyümede Türkiye başta olmak üzere yakın ve erişilebilir destinasyonlar belirleyici rol oynadı

Genel tabloya bakıldığında Rusya, 2025 yılında dış turizm hacmi bakımından dünyada 16’ncı sıraya yükseldi. Yıl boyunca Rus vatandaşlarının yurt dışındaki harcamaları 48 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık yabancı turistlerin Rusya’da bıraktığı gelir 8,8 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu fark, Rusya’yı küresel turizmin en büyük “net harcama yapan” ülkelerinden biri haline getirdi. Turizm hizmetleri ithalatının ihracatı yaklaşık 5,5 kat aşması, Rusya’nın hâlâ dünya turizmine ciddi bir mali kaynak aktardığını gösteriyor.

Rus turistlerin seyahat alışkanlıkları da son yıllarda belirgin biçimde değişti. Batı ülkelerine yapılan seyahatler 2019’a kıyasla neredeyse 15 kat azalırken, rotalar ağırlıklı olarak Türkiye, Abhazya ve Kazakistan gibi ülkelere kaydı. Türkiye 6,3 milyon turistler bu dönemde liderliğini korurken, Abhazya 5,6 milyon, Kazakistan ise 2,8 milyon ziyaretçiyle öne çıktı. Aynı süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güneydoğu Asya ülkelerine olan ilgi de hızla arttı. Uzmanlar, Rus turistlerin deniz turizmi ve kültürel gezileri birlikte sunan, vize ve ulaşım açısından kolay ülkeleri tercih ettiğini vurguluyor.

Öte yandan Rusya’ya gelen yabancı turist sayısı hâlâ pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyrediyor. 2025 yılında ülkeye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı 7,9 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam 2019’da 25 milyon seviyesindeydi. Gelen turistlerin büyük bölümü Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi BDT ülkelerinden oluşurken, Batı ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı dramatik biçimde azalmış durumda. Çin’den gelen turist sayısı ise toparlanma sinyalleri verse de hâlâ eski düzeyine ulaşabilmiş değil.

Veriler, Rusya’da turizmin büyümeye devam ettiğini ancak bu büyümenin ağırlıklı olarak yurt dışına yönelik harcamalar üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre Türkiye gibi ülkeler, Rus turistler için hem ekonomik hem de lojistik açıdan vazgeçilmez konumda kalmayı sürdürecek. Mevcut eğilimler, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda da küresel turizmin en büyük “turist tedarikçilerinden” biri olacağını, buna karşılık ülke içine turist çekme konusunda yapısal sorunların devam ettiğini gösteriyor.

TURKRUS