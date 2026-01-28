Hem kendi canını hem de trafiktekileri hiçe saydı
Tokat Erbaa'da plakasız motosikleti kasksız kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Karayaka Bulvarı istikametinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti.
Yüzüstü yatarak motosiklet kullandı
Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Karayaka Bulvarı istikametinde yan yana iki motosikletten birinin sürücüsü, aracı üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Plakası olmayan motosikleti kasksız süren sürücü, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yan yana ilerleyen 2 motosikletlinin kask kullanmadığı, plakasız motosikletin sürücüsünün de aracın üzerine yüzüstü yatarak seyrettiği görüldü.