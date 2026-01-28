  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam Hem kendi canını hem de trafiktekileri hiçe saydı
Yaşam

Hem kendi canını hem de trafiktekileri hiçe saydı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tokat Erbaa'da plakasız motosikleti kasksız kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Karayaka Bulvarı istikametinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti.

 

Yüzüstü yatarak motosiklet kullandı

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Karayaka Bulvarı istikametinde yan yana iki motosikletten birinin sürücüsü, aracı üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Plakası olmayan motosikleti kasksız süren sürücü, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yan yana ilerleyen 2 motosikletlinin kask kullanmadığı, plakasız motosikletin sürücüsünün de aracın üzerine yüzüstü yatarak seyrettiği görüldü.

