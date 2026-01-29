Aman ihmal etmeyin! İşte geçmeyen göz kaşıntısının nedeni

Gözlerde geçmeyen kaşıntı ve kızarıklık çoğu zaman alerji ya da yorgunluk olarak değerlendirilip önemsenmiyor. Ancak uzmanlara göre bu belirtiler, kirpik diplerinde yaşayan ve gözle görülmeyen mikroskobik parazitlerden kaynaklanabiliyor.

Parazitler çoğalınca şikayet artıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Kılıç, gözlerde geçmeyen kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi ve göz kızarıklığının çoğu zaman basit bir alerji olarak değerlendirildiğini söyledi. Mikroskobik boyuttaki bu akarların, özellikle kirpik köklerinde çoğalarak gözde kızarıklık, yanma, batma ve kaşıntıya yol açabildiğini aktaran Prof. Dr. Aylin Kılıç, sık göz ovuşturma alışkanlığının parazitin çoğalmasına ve şikâyetlerin artmasına neden olduğunu da aktardı.

Kirpik dibi paraziti Demodeks'in insan derisinde ve gözlerinde en yaygın parazit olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin demodikozise (Demodex akarlarının bir gecede çoğalması) karşı daha savunmasız olduklarını ifade etti.

Sakın ihmal etmeyin

İğne ucundan bile küçük ve 8 bacaklı bu minik omurgasızların kıl köklerinin dış kısımlarında yaşadığını ve yağlı içeriklerle beslendiğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demodeks parazitinin farklı türleri olmakla insanda en çok Demodex folliculorum ve Demodex brevis türü görülür. Yaşam süreleri yaklaşık 15 gün kadar ancak bazı durumlarda 21 güne kadar uzayabilir. Çok hızlı çoğalır, birkaç hafta katlanarak artabilir. Sebum ve epitel içeriği ile beslenir. Demodeks akarları, kirpiklerinizin dibinde ve göz kapağı kenarındaki lipid salgılayan meibomian bezlerinde yaşar. Çoğu insanda bulunur ancak bazı durumlarda bu küçük yaratıklar, iltihaplanmaya ve tahrişe yol açan bir durum olan Demodex blefaritine neden olur.

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde akarların sayısı aşırı artabilir ve bu da çeşitli cilt ve göz rahatsızlıklarına yol açabilir. Eğer birinin kirpiklerinin dibinde beyaz noktalar veya pul pul dökülme fark ettiyseniz, kirpik akarlarının dışkısını görmüş olabilirsiniz. Çoğu insan bu kalıntıları kepek gibi algılar. Göz kapağı enfeksiyonu olan hastalarda bu birikim kuruluk, kaşıntı, kirpik dökülmesi ve hatta tekrarlayan arpacıkların yaygın bir nedenidir."

Göz makyajını ve takma kirpiklerinizi çıkartın

Prof. Dr. Kılıç, göz çevresindeki hassas dokuyu tahriş etmemek ve bölgeyi temiz tutmak için uyumadan önce göz kapaklarının düzenli olarak yıkanması, göz makyajının, takma kirpiklerin ve kontakt lenslerin çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, ayrıca göz akarlarının daha sık çoğaldığı yastık kılıflarının temizlenip haftada iki kere değiştirilmesi gerektiğini aktarırken düzenli ve yeterli uykunun da akarlar için besin kaynağı olan yağlı madde sebumun ciltte aşırı üretilmesini önlemek açısından önemli olduğunu söyledi.