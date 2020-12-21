  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu yıl başlıyor! Dünyada yapabilen 7 ülkeden biriyiz
Gündem

Bu yıl başlıyor! Dünyada yapabilen 7 ülkeden biriyiz

Yerli ve milli yazılım olan Biyometrik Veri Sistemi ile yeni yılda adli incelemeler ve kimlik tanıma işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 07:25:00 -
Bu yıl başlıyor! Dünyada yapabilen 7 ülkeden biriyiz

Terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok olayın daha çabuk aydınlatılması konusunda önemli rol oynayan parmak izi teşhisinde yeni bir döneme giriliyor. İçişleri Bakanlığı, yerli ve millî yazılım olan Biyometrik Veri Sistemi’ni önümüzdeki yıl aktif hâle getirmek için düğmeye bastı.

Sistem sayesinde, tüm biyometrik verileri işleme, adli inceleme, kimlik tanıma ve doğrulama işlemleri yapılabilecek. Bu sistem sayesinde dışa bağımlılığın ortadan kalktığını ifade eden Bakanlık yetkilileri, yine yerli ve milli olarak, bu alanda yazılım yapabilen dünyada 7 ülkeden biri olma hedefine de ulaşıldığını vurguladı.

117 bin olay çözüldü

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki parmak izi paylaşımı sayesinde birçok kilit olay çözüldü. Bugüne kadar 490 bin 849 olaya ait 466 bin 745 olay yeri izi incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 118 bin 45 şüphelinin olayla bağlantısı olduğu tespit edildi. Parmak izi uygulamasıyla 117 bin 648 olayın çözülmesi sağlandı. Söz konusu olaylardan 3 bin 579’u terör, 2 bin 468’i adam öldürme, 6 bin 316’sı uyuşturucu, 88 bin 288 hırsızlık, 16 bin 997’i de diğer suçlar. Böylelikle olayın failleri yakalanırken, birçok olay da aydınlığa kavuşmuş oldu. Ayrıca, bugüne kadar 34 bin 583 olayın bilgi ve görüntüleri sisteme girildi. Bu görüntüler sayesinde de 9 bin 398 olay çözüldü.

(Türkiye Gazetesi)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye uyarısı
Dünya

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye uyarısı

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, Türkiye'nin bölgedeki duruşunun bazı değişimşlere yol açtığını ifade ederek Libyalılara çağrıda bulund..
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
CHP'li isimden skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a
Gündem

CHP'li isimden skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a "Sayın" dedi

CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsedince Meh..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay