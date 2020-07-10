Bu yıl 583 tesis üretime geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın ilk 6 ayında 583 fabrikanın hizmete girdiğini açıklamasının ardından muhalefetten gelen “Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?” eleştirilerine söz konusu üretim tesislerinin isimlerini tek tek açıklayarak yanıt verdi.
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yılın ilk yarısında, sadece organize sanayi bölgelerinde (OSB) 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir” ifadelerini kullandı. Mesajının devamında, “Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor” değerlendirmesinde bulunan Varank, açılan 583 tesisin tam listesinin yer aldığı videoyu da yayınladı.