Bu yazı tipine dikkat! Okuduğunuzu hatırlayacaksınız

Avustralya'nın Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir araştırmacı ekibi, Sans Forgetica adında yeni bir yazı tipi geliştirdi. Bu yazı tipini diğerlerinden ayıran ise insanların daha kolay bir şekilde hatırlaması.

Geliştirici ekip Sans Forgetica'nın insanların okuduklarını hatırlamalarına yardımcı olan ilk font olduğunu iddia ediyorlar.

Daha zor ve uzun sürede okunuyor

Yazı tipi fikrinin, öğrencilerin dersleri hafızada tutabilmeleri konusundaki çabalarının bir parçası olarak ortaya çıktığı belirtiliyor. Araştırma ekibi hafızada tutmaya yardımcı olabileceğini düşündükleri çok sayıda yazı tipi buldular. Ancak 400 öğrenci üzerinde yapılan tesste Sans Forgetica zirveye çıktı.

Yeni fontun ardındaki fikir biraz daha zor bir okuma deneyimi yaratmak ve okuyucu her bir kelimeye baktıkça zorlanarak okumak zorunda bırakmak. Bu da derin bilişsel işleme olarak adlandırılan bilişsel bir psikoloji kavramına dayanıyor. Bu amaçla araştırma ekibi yazı tipini normal italiklerin tersi yönünde eğdi ve ayrıca harflerin bazı kısımlarını kaldırdı.

Bu sayede Sans Forgetica ile yazılan metinler daha zor ve uzun bir sürede okunarak akılda kalması sağlanıyor.