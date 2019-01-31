Bu yaz kuraklık tehlikesi var mı? Açıklama geldi

Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat başkanlığındaki "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye başkanları ve kaymakamların katılımıyla başladı.

Toplantıda sunum yapan Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Öztürk, Antalya'nın son 15 yılda afetler düzeyinde meteorolojik hadiseler yaşadığını söyledi.

Müdürlük olarak 58 noktada meteorolojik ölçümler yaptıklarını belirten Öztürk, "Yağışlar oldukça fazla gerçekleşti. Yağışları yıl olarak 1 Ekim ile 30 Eylül arasında ölçüm yaparız. 1 Ekim'den 2018'den 30 Ocak 2019'a kadar görüldüğü gibi Antalya ve çevresinde yüzde 52'lik bir yağış artışı söz konusu. Geçen seneye göre yüzde 48'lik bir artış var." dedi.

"Rüzgarın hızı 100 kilometreyi geçince tedbirli olmak lazım"

Uzun yıllara göre Antalya ve ilçelerinin ocak ayında ortalamanın iki katı fazla yağış aldığını vurgulayan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Aşırı yağış toprağın çok doymasına ve derelerin taşmasına neden oldu. Antalya ve ilçeleri oldukça fazla yağış aldı. Yağış fazlalığından dolayı bu yaz kuraklık tehlikemiz yok. 24 Ocak'ta Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerimizde 5 hortum hadisesi meydana geldi. Kumluca'da ölçtüğümüz rüzgar hızı saatte 169 kilometre. Antalya Havalimanı'ndaki hortum hadisesinde rüzgarın hızı saatte 133 kilometre olarak ölçüldü. Bunlar gerçekten çok yüksek değerler, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, otobüsler devrildi ve uçakların yerinden oynamasına sebep olabilecek kadar şiddetliydi. Yani rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştıktan sonra herkesin tedbirli olması lazım."

Havada yoğun yağış, şimşek ve gök gürültüsünün fazlalığı, rüzgarın şiddetini artırması ve görüşün düşmesinin, hortumun habercisi olduğunu belirten Öztürk, "Türkiye'de 2000 yılından bu yana 159 hortum hadisesi oluştu. Bunun 66'sı yani üçte birinden fazlası sadece Antalya'da gerçekleşti çünkü hortumun oluşması için öncelikle nem lazım. Küresel ısınma da hortum olayını etkiliyor, denizler daha soğumadı, yukarısı ise soğuk ve arada 45 derecelik bir sıcaklık farkı var. Bu da hortumun oluşmasını etkileyen önemli bir etken." ifadelerini kullandı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise kentte şiddetli yağış, fırtına ve hortum meydana geldiğini ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü anımsattı.

"Plastik sera zararı minimize etti"

Daha önce çiftçilerin seralarda cam yerine plastik örtü kullanmasını eleştirdiklerini dile getiren Özen, şunları aktardı:

"Seralarda neden cam sera az, neden modern sera yok diye eleştiri yapardık ama son zamanlarda yaşanan afetlerde gördük ki iyi ki cam sera azmış demeye başladık. Plastik seraların yaygınlaşması afetin etkisini minimize etti. Dolu tarafından kırılan camların hortumun da etkisiyle başka alanlara dağılarak hem can hem de ürün kaybına neden olduğunu gördük."