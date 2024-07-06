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Medya Bu ülke bunları besliyor! Milli takım ikinci golü atınca suratlar birden düştü
Medya

Bu ülke bunları besliyor! Milli takım ikinci golü atınca suratlar birden düştü

Yeniakit Publisher
2024-07-06 08:46:00 - 2024-07-06 08:47:39

HALK TV ekranlarına çıkan birkaç şahıs canlı yayında A Milli takımımızın 2. gol haberini alınca, suratları birden düştü.

Türkiye düşmanlığının her türlüsüne şahit olmuştuk, ancak canlı yayında bu kadar alenen yapılması büyük tepki çekti. Halk TV sunucusu Şule Aydın, milli takımımızın Avusturya karşısında attığı ikinci golü ağlamaklı şekilde anlatırken, stüdyodaki herkesin yüzünün bir anda düşmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tepki topladı.

Halk TV ekranlarına çıkan birkaç kişi, A Milli Takımımızın Avusturya karşısında attığı ikinci gol haberini alınca suratları birden düştü. Bu anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte o video…

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Yorumlar

Mustafa

Milli takım milli de bunlar gayri milli. Besle kargayı oysun gözünü
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