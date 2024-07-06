Bu ülke bunları besliyor! Milli takım ikinci golü atınca suratlar birden düştü

Türkiye düşmanlığının her türlüsüne şahit olmuştuk, ancak canlı yayında bu kadar alenen yapılması büyük tepki çekti. Halk TV sunucusu Şule Aydın, milli takımımızın Avusturya karşısında attığı ikinci golü ağlamaklı şekilde anlatırken, stüdyodaki herkesin yüzünün bir anda düşmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tepki topladı.

Halk TV ekranlarına çıkan birkaç kişi, A Milli Takımımızın Avusturya karşısında attığı ikinci gol haberini alınca suratları birden düştü. Bu anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte o video…

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