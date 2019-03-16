Bu uçaklar düşmanı kör edecek! Türkiye'ye geldi

HAVA SOJ projesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Sanayii Başkanlığı tarafından elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti Projesi (HAVA SOJ) hızlandı. HAVA SOJ sisteminin entegre edileceği Kanadalı Bombardier Global 6000 tipi iki adet uçak Türkiye’ye getirildi. Bombardier uçaklarına HAVA SOJ entegrasyonunun tamamlanmasıyla Türkiye, 2023’te elektronik harp özel görev uçaklarına ve havadan elektronik harp kabiliyetine sahip olacak.

4 uçak 2023’te hizmet verecek

Elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında HAVA SOJ Projesi imzalanmış, sözleşme daha sonra ASELSAN-TUSAŞ İş Ortaklığı’na devredilmişti. Proje kapsamında yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmeye başlanacak. Türkiye’nin hava savunma ihtiyacının karşılanması kapsamında önemli bir açığı kapatması düşünülen sistemle; düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedefleniyor. Böylece Türk savaş uçaklarının operasyon güvenliği arttırılacak.

Harp görev sistemleri milli üretim

HAVA SOJ, KORAL adıyla bilinen Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (KARA SOJ) sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olacak. Bombardier uçakları üzerinde pek çok elektronik harp kabiliyetini bir araya getirerek kullanacak. HAVA SOJ sistemlerine entegre edilecek elektronik harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde milli olarak üretilecek. Sözleşme kapsamında alınan ticari uçakların modifikasyon ve sertifikasyon işlemlerinin, tüm milli imkânlar değerlendirilerek Türkiye’de yapılması hedefleniyor.

Üst lige taşıyacak

Bu kabiliyette dünyada bilinen başka bir sistem bulunmuyor. Dünyada savunma sanayii ve elektronik harp alanında söz sahibi sadece birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilecek zorlukta bir proje olan HAVA SOJ, milli savunma sanayini bir üst lige taşıyacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Yapacağımız sistemlerin, dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan sistemlere göre çok daha ileri unsurlar taşımasını planlıyoruz” dedi.





Yeni Şafak