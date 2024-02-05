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Sosyal Medya Bu Türk dizisi İtalyanları ekran başına kilitledi
Sosyal Medya

Bu Türk dizisi İtalyanları ekran başına kilitledi

Yeniakit Publisher
2024-02-05 11:47:00 -

İtalyanları ekran başına kitleyen Türk dizisi

İtalyan ailenin pür dikkat 'Bir Zamanlar Çukurova' izlediği anlar...

Türk dizileri tüm dünyada nam salmaya devam ediyor... Dünyanın dört bir yanında izlenen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi bu sefer İtalya'da görüldü. 2018 yılında ATV ekranlarında yayına giren ve 2022'de de final yapan dizi bu sefer bir İtalyan aileyi ekran başına kilitledi. Masa kurup tüm aile diziyi izleyen İtalyanlar gündem oldu. O anlar...

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