Bu transfer Süper Ligi fena sallayacak! Girişimler başladı...
Galatasaray'da Angel Di Maria ismi gündemden düşmüyor. Hücum hattına destek yapmak isteyen Sarı-kırmızılı ekipte transfer hareketliliği sürüyor.
Galatasaray'da Angel Di Maria ismi gündemden düşmüyor. Hücum hattına destek yapmak isteyen Sarı-kırmızılı ekipte transfer hareketliliği sürüyor. Yapılacak takviyelerle bizzat ilgilenen Erden Timur tecrübeli oyuncu için elinden geleni yapmaya hazırlanıyor. Arjantin Sportif Direktörü Luciano Nakis konuk olduğu radyo programında Angel Di Maria hakkında açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde…
Transfer sezonunun başlaması ile birlikte girişimlerini hızlandıran Sarı-kırmızılı yönetim kısa sürede bütün transferleri sonlandırmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un listesi hedefinde çalışan Erden Timur ve heyeti hedefteki yıldız isimlerle görüşmelerine başladı. Ara transfer dönemine büyük önem veren Galatasaray'da yapılacak takviyeler tespit edildi.
Transferde büyük düşünen Cimbom, dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Angel Di Maria transferini en geç sezon sonunda resmiyete kavuşturmak istiyor.
Akşam'a göre; Luciano Nakis geçtiğimiz günlerde özel bir radyo kuruluşuna konuk olmuştu. Orada soruları cevaplayan tecrübeli çalıştırıcı sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Angel Di Maria hakkında şu sözleri kullandı. "Di Maria ilerleyen zamanlarda sarı kırmızılı formayı giyebilir." dedi.
10 maça çıkan Angel Di Maria 1 gol 4 asistle 5 gole direkt katkıda bulundu.