Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in yerel kıyafetli fotoğrafını paylaşarak ağır ifadeler kullandı. Korkmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban... En azından benim annemin kılığı kıyafeti, tahsili var!"

BAKAN GÖKTAŞ: AHLAKSIZ HESAP VERECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Akgün'ü hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı; yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız" dedi.

ADALET BAKANI: GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e hakaret eden kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç'un açıklamasına göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin gözaltına alındığı, adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Adalet Bakanı Tunç, bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan ifadelerin açıkça nefret ve ayrımcılık içerdiğini belirterek, bu tür söylemlerin bireyin onurunu ve kişiliğini zedelediğini söyledi. Tunç, bu tür çirkin ve ayrımcı yaklaşımların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

BU TOPRAKLARIN ÖZÜYLE KAVGA EDİYORLAR

Söz konusu paylaşıma tepki gecikmedi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada Korkmaz'ın ifadelerini "hadsizlik" olarak niteleyerek Zeynep Güneş'e destek verdi. Albayrak, "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız."

BU SİYASET DEĞİL KARAKTER YOKSUNLUĞUDUR

Korkmaz'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi - Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş üzerinden kadınlara, inançlara ve milletimizin değerlerine saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zihniyet; asıl derdinin hizmet değil, nefret ve aşağılama olduğunu bir kez daha açık etmiştir. Bir kadının başörtüsüyle, kıyafetiyle ve yaşam biçimiyle alay etmek; eleştiri değil, ahlaksızlıktır. Siyaset değil, karakter yoksunluğudur. Sizin rahatsız olduğunuz şey Zeynep Güneş değil; milletin içinden çıkan, alnı açık, başı dik kadınlardır. Bu ülkeyi sizin diliniz değil, sizin hor gördükleriniz ayakta tutuyor. Ve bilin ki; milletin değerlerine dil uzatan herkes, er ya da geç o dilin altında kalır..!" dedi.

TUTUKLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “X isimli sosyal paylaşım platformunda ‘MEKorkmazTR’ rumuzlu sosyal medya kullanıcısının Mihalgazi Belediye Başkanı aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli şahsın sorgulama işlemleri tamamlanarak Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçu kapsamında tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.

İYİ PARTİ: İHRAÇ SÜRECİ BAŞLADI

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir. Seçme ve seçilme hakkına büyük bir cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk'le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş'e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz" dedi.