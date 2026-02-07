Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

Maske spor salonu, içerisi pislik yuvası!

İstanbul Cumhuriyet BAŞSAVCILIĞI tarafından yürütülen soruşturmada, cemiyet hayatının uğrak noktası olan ClubHouse isimli mekanın kirli yüzü deşifre edildi. Dışarıdan bakıldığında lüks bir spor salonu ve restoran gibi görünen mekanın, akşam saatlerinde uyuşturucu ve fuhuş partilerinin adresi olduğu ortaya çıktı. Narkotik polislerinin 100 personel ve 5 K-9 köpeğiyle yaptığı baskın, sosyete dünyasındaki kokuşmuşluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Afacan" cezaevine gönderildi

Daha önce tutuklanan BEBEK Otel sahibi Muzaffer YILDIRIM’ın gizli ortağı olduğu belirlenen Menderes UTKU, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir dönemin çocuk yıldızı "Afacan" maskesiyle bilinen UTKU, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

VİP üyelik adı altında ahlaksızlık servisi

Soruşturma dosyasında yer alan şok ifadeler, rezaletin boyutunu ortaya koydu.

Muzaffer YILDIRIM’ın oteldeki partilere davet ettiği kadınlara bu mekanda "VİP üyelik" vererek uyuşturucu ve fuhuş trafiğini yönettiği iddia ediliyor. Sadece özel üyelerin girebildiği bu sözde spor salonunun, aslında zenginler için bir bataklık yuvası olarak kullanıldığı belirlendi.

