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Gündem Bu topraklar şehit kanıyla sulandı! Türkiye'de büyük pislik
Gündem

Bu topraklar şehit kanıyla sulandı! Türkiye'de büyük pislik

Yeniakit Publisher
2023-10-07 11:17:00 -
Bu topraklar şehit kanıyla sulandı! Türkiye'de büyük pislik

Her bir karışı şehit kanıyla sulanan Türkiye'de sapkınlar rahat durmuyor. Geçtiğimiz aylarda İstiklal Caddesi'nde dolar saçan yüzleri maskeli sapkınların paylaşımları vatandaşları çileden çıkardı. Devletin en az terörle mücadele kadar aile başta olmak üzere gençleri ve çocukları hedef alan bu sapkın akımlara karşı da mücadele etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar "5 vakit ezanın yankılandığı bu topraklarda gelecek neslimizi tehdit eden sapkınlara karşı devletimizden çok net bir mücadele bekliyoruz. Bunlar en az FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütü gibi tehlikeli örgütler." ifadelerini kullandı.

 yeniakit.com.tr 

Rahat durmayan sapkınlar; Türkiye'de aile başta olmak üzere gençleri ve çocukları hedef alıyor.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul, İstiklal Caddesi'nde kendilerini Fergio House olarak tanıtan yüzleri maskeli sapkın bir grup; 10 bin doları havaya atarak yürüyüş düzenledi.

Paraları almak isteyen insanlar arasında kargaşa yaşandı. Söz konusu grup, ellerinde cep telefonlarıyla sosyal medya için video kaydederken, bazı vatandaşlar saçılan paraları yerden toplamaya çalıştı.

Sapkınlara düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şahısların ultra lüks villada yaşadıkları ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mide bulandıran görüntüler

Fergio House isimli sapkın grubun sosyal medyada yer alan görüntülerinde ultra lüks villalar ve arabalar görünüyor. Anadan üryan mide bulandıran görüntüleri paylaşan sapkın grubun arkasında kim yada kimlerin olduğu merak konusu oldu.

Şehit kanıyla sulanan topraklarda göz göre göre sapkınlık

Sahabe efendilerimizin bulunduğu şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklardaki sapkınlık vatandaşları adeta isyan ettirdi.

En az FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütü gibi tehlikeli

 

Devletin en az terörle mücadele kadar bu sapkın akımlara karşı da mücadele etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

"5 vakit ezanın yankılandığı bu topraklarda gelecek neslimizi tehdit eden sapkınlara karşı devletimizden çok net bir mücadele bekliyoruz. Bunlar en az FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütü gibi tehlikeli örgütler."

Türkiye'de adalet sisteminin kış uykusundan artık uyanması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, özellikleri gençleri ve çocukları hedef alan bu sapkınlara karşı en ağır cezaların verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sosyal medya platformları öne çıkarıyor

Türkiye düşmanlarını öne çıkaran sosyal medya platformları adeta ülkemizde istedikleri gibi at koşturuyor. Türkiye'yi akıllarınca başı boş zanneden platformlar; sapkın şahısları ve oluşumları önererek insanların önüne çıkarıyor.

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