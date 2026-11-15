Tarlada izinsiz kazıya suçüstü! 6 tutuklama
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Eskişehir Sivrihisar'da bir tarlada izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Eskişehir’de jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine Sivrihisar’ın Yenice Mahallesi’nde harekete geçti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 7 şüpheli, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Öte yandan 3 kürek, 3 kazma, 10 litrelik 2 mazot bidonu, yer altı görüntüleme cihazı, karot makinesi ve kesere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.