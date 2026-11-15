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Sağlık Sağlık Bakanlığı’ndan kritik uyarı! Her yıl 34 bin kişiye bu tanı konuluyor
Sağlık

Sağlık Bakanlığı’ndan kritik uyarı! Her yıl 34 bin kişiye bu tanı konuluyor

Yeniakit Publisher
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Sağlık Bakanlığı’ndan kritik uyarı! Her yıl 34 bin kişiye bu tanı konuluyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de her sene yaklaşık 34 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulduğunu açıkladı.

Türkiye’de akciğer kanserine ilişkin dikkat çeken veriler açıklandı. Sağlık Bakanlığı, '1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle akciğer kanserinin risk faktörleri ve sigara bırakma hizmetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, akciğer kanserinin akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğu, Türkiye'de yılda yaklaşık 34 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulduğu ve erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada, kadınlarda ise dördüncü sırada yer aldığı belirtildi.

 

Akciğer kanserinin başlıca belirtileri arasında geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, tekrarlayan bronşit veya zatürre, açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık ve sürekli yorgunluğun yer aldığı kaydedilerek, "Uzun süren veya tekrarlayan şikayetlerde sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşımaktadır. Akciğer kanserinin en önemli ve önlenebilir risk faktörü, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Elektronik sigaralar da dahil olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 80-90'ına sebep olmaktadır. Akciğer kanserinin diğer risk faktörleri arasında ise pasif içicilik, çevresel ve mesleki maruziyetler, aile öyküsü ve akciğer hastalıkları yer almaktadır" denildi.

 

2026 yılında 356 bin vatandaşa hizmet sunuldu

Akciğer kanserinden korunmanın en etkili yolunun tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması olduğu vurgulanarak, "Bu doğrultuda, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için Türkiye genelinde 1910’dan fazla sigara bırakma polikliniği faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda ise 2026 yılında 356 bin vatandaşımıza hizmet sunularak, 1 yıl içerisinde polikliniklerden hizmet alan kişi sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılmıştır. Uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında, sigara bırakma poliklinikleri 380’den fazla çevrim içi poliklinikle de hizmet vermektedir. Ayrıca 7/24 danışmanlık ve motivasyon desteği verilen ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden 2025 yılından bu yana 670 bine yakın çağrı cevaplanmış ve vatandaşların sigara bırakma hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır. Sigara bırakma sürecinde uygun bulunan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanmakta, tütün ürünü kullanan bireylerin sigara bırakma hizmetlerine yönlendirilmesi ve tedavi süreçlerinin takibi yapılmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılından bu yana sigara bırakma polikliniklerinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamada, dumansız hava sahası ihlallerine yönelik denetimlerin 81 ilde yetkilendirilen kamu görevlilerinden oluşan ekipler tarafından 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü, ALO 184 SABİM Tütün İhbar Hattı’na iletilen ihbarlar ve 'Yeşil Dedektör' mobil uygulamasından yapılan bildirimler doğrultusunda da gerekli denetimlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini belirtildi.

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